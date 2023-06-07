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7 июня, 17:21

Клаудиньо назвал трёх лучших игроков сезона РПЛ

Полузащитник футбольной команды "Зенит" Клаудиньо счёл партнёра по команде – форварда Малкома лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона 2022/23.

Как пишет "Спорт-Экспресс", на второе место он поставил себя, а третьим считает нападающего "Спартака" Квинси Промеса.

Как отмечает издание, лучший игрок лиги завершившегося сезона по версии 11 футболистов клубов РПЛ станет известен 8 июня.

Полузащитник "Наполи" Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии

Полузащитник "Наполи" Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком завершившегося сезона. А лучшим тренером был признан наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Илья Суриков
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