Клаудиньо назвал трёх лучших игроков сезона РПЛ
Полузащитник футбольной команды "Зенит" Клаудиньо счёл партнёра по команде – форварда Малкома лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона 2022/23.
Как пишет "Спорт-Экспресс", на второе место он поставил себя, а третьим считает нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Как отмечает издание, лучший игрок лиги завершившегося сезона по версии 11 футболистов клубов РПЛ станет известен 8 июня.
Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком завершившегося сезона. А лучшим тренером был признан наставник ЦСКА Владимир Федотов.
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ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов