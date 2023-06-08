Сапега впервые прокомментировала помилование и пожелала "достойной жизни" Протасевичу
Сапега прокомментировала помилование и пожелала "достойной жизни" Протасевичу
Софья Сапега. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sapega_sofia_
Россиянка Софья Сапега, которая накануне была помилована белорусским лидером Александром Лукашенко, впервые прокомментировала своё освобождение. В беседе с kp.ru она рассказала о планах на будущее и пожелала "достойной жизни" бывшему возлюбленному Роману Протасевичу, с которым была задержана в 2021 году.
Сапега рассказала, что действительно, освобождение стало для неё большой неожиданностью: она обо всём узнала за пол часа до помилования. Увидеть губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который прибыл встретить её россиянка также совсем не ожидала и была приятно удивлена.
Говоря о планах на будущее Сапега призналась, что хочет провести время с семьёй, "восстановить себя" и дальше думать о том, как строить свою жизнь. Ответила девушка на вопрос и о бывшем избраннике, основателе телеграм-канала Nexta Романом Протасевиче, вместе с которым была задержана два года назад.
"На самом деле, я, наверное, поступлю более правильно, если ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, всё", — сказала россиянка.
В заключение Сапега основываясь на своём горьком опыте дала совет россиянам, которые неверно оценивают происходящую ситуацию в стране. Она рекомендовала не делать поспешных выводов, не разобравшись полностью в той или иной ситуации, не принимать во внимание фейковые новости и не совершать опрометчивых поступков.
Напомним, что россиянку Сапегу задержали в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда ей отказали. 7 июня 2023 года Лукашенко всё же помиловал россиянку.