Сапега впервые прокомментировала помилование и пожелала "достойной жизни" Протасевичу

Россиянка Софья Сапега, которая накануне была помилована белорусским лидером Александром Лукашенко, впервые прокомментировала своё освобождение. В беседе с kp.ru она рассказала о планах на будущее и пожелала "достойной жизни" бывшему возлюбленному Роману Протасевичу, с которым была задержана в 2021 году.

Сапега рассказала, что действительно, освобождение стало для неё большой неожиданностью: она обо всём узнала за пол часа до помилования. Увидеть губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который прибыл встретить её россиянка также совсем не ожидала и была приятно удивлена.

Говоря о планах на будущее Сапега призналась, что хочет провести время с семьёй, "восстановить себя" и дальше думать о том, как строить свою жизнь. Ответила девушка на вопрос и о бывшем избраннике, основателе телеграм-канала Nexta Романом Протасевиче, вместе с которым была задержана два года назад.

"На самом деле, я, наверное, поступлю более правильно, если ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, всё", — сказала россиянка.