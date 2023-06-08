В России предложили запретить рекламу и свободную продажу самогонных аппаратов
Депутат Куринный предложил бороться с рекламой и свободной продажей самогонных аппаратов
Алексей Куринный, депутат Государственной Думы выступил с заявлением о том, что в России нужно запретить открытую продажу и рекламу самогонных аппаратов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Алексей объяснил свою позицию тем, что из-за рекламы и открытой продажи этих аппаратов сформировалась индустрия домашнего производства алкогольных напитков, качество которых нередко низкое. Выступление чиновника произошло на конференции "Смертельный сидр — как не стать жертвой палёного алкоголя?".
Парламентарий добавил, что потребление этих напитков среди граждан растёт с каждым годом, а причиной тому является их низкая цена.
Ранее в нескольких регионах произошли массовые случаи отравления суррогатным спиртным напитком "Мистер Сидр". От отравлений погибло более 30 человек, госпитализированных примерно вдвое больше. Учредитель компании арестован, а её продукция изымается по всей стране, из оборота вывели уже 37,6 тысячи литров ядовитого напитка.
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