Регион

Уведомления отключены

8 июня, 10:53

В России предложили запретить рекламу и свободную продажу самогонных аппаратов

Депутат Куринный предложил бороться с рекламой и свободной продажей самогонных аппаратов

Алексей Куринный, депутат Государственной Думы выступил с заявлением о том, что в России нужно запретить открытую продажу и рекламу самогонных аппаратов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Алексей объяснил свою позицию тем, что из-за рекламы и открытой продажи этих аппаратов сформировалась индустрия домашнего производства алкогольных напитков, качество которых нередко низкое. Выступление чиновника произошло на конференции "Смертельный сидр — как не стать жертвой палёного алкоголя?".

Парламентарий добавил, что потребление этих напитков среди граждан растёт с каждым годом, а причиной тому является их низкая цена.

Россияне предложили способы борьбы с поддельным алкоголем

Россияне предложили способы борьбы с поддельным алкоголем

Ранее в нескольких регионах произошли массовые случаи отравления суррогатным спиртным напитком "Мистер Сидр". От отравлений погибло более 30 человек, госпитализированных примерно вдвое больше. Учредитель компании арестован, а её продукция изымается по всей стране, из оборота вывели уже 37,6 тысячи литров ядовитого напитка.

Обложка ©

freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • суррогатныйалкоголь
  • Социальные проблемы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров