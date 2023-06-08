Песков заявил, что помилование Сапеги идёт в унисон с братскими отношениями двух стран
Москва признательна Минску за помилование россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это решение идёт в унисон с братским характером отношений двух стран.
"Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такое решение, безусловно, целиком и полностью идёт в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений", — сказал Песков.
Напомним, что россиянку Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с её тогдашним возлюбленным — сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. В Минске её приговорили к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда ей отказали. 7 июня 2023 года Лукашенко всё же помиловал россиянку и она вернулась домой.
ТАСС / П/с губернатора Приморского края