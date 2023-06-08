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8 июня, 10:17

В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в пятницу

Песков: Путин и Лукашенко проведут переговоры в России в пятницу, 9 июня

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков уточнил, что встреча состоится на территории России.

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Напомним, ранее Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. В предыдущий раз лидеры двух стран успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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