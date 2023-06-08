В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.