В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в пятницу
Песков: Путин и Лукашенко проведут переговоры в России в пятницу, 9 июня
Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 июня, проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это будет завтра. Будем вас по деталям информировать", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Песков уточнил, что встреча состоится на территории России.
Напомним, ранее Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. В предыдущий раз лидеры двух стран успели пообщаться с глазу на глаз после рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоялся в Москве в конце мая.
ТАСС / Михаил Метцель