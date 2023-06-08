На Малой Конюшенной улице Петербурга вновь откроются Книжные аллеи

IX сезон ежегодного фестиваля "Книжные аллеи" в Санкт-Петербурге стартует уже 9 июня. Ярмарка располагается в самом сердце Северной столицы — на Малой Конюшенной улице — и на всё лето станет центром книжной жизни города.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", жители и гости Северной столицы всех возрастов смогут найти в книжном городке более 10 тысяч новинок и бестселлеров лучших российских издательств, а прилавки украсит оригинальная сувенирная продукция местного производства "Сделано в Петербурге".

Книжные аллеи будут открыты до 10 сентября ежедневно с 10:00 до 22:00. Каждую неделю (со среды по субботу) для посетителей будут проводиться различные мероприятия, их расписание можно будет посмотреть в группе в VK.

По словам организаторов, в этом году в историческом центре Петербурга стеллажи с книгами выстроили в один ряд так, что они образовали единственный в России 54-метровый уличный книжный шкаф. Архитектор заметил, что вдохновение он черпал в творениях выдающегося авангардиста Лазаря Хидекеля.

А логотип фестиваля в этом году перекликается с исторической эмблемой книготоргового предприятия "Ленкнига" 1970-х годов. Организаторы захотели воспроизвести атмосферу тех лет, когда СССР был самой читающей страной мира, а люди стояли в очередях за книгами.