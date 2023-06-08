Политолог — о работе Клычкова губернатором Орловской области: Есть несомненные достижения

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова в беседе с Лайфом прокомментировала встречу президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Эксперт отметила, что глава государства позитивно оценил итоги пятилетней работы руководителя региона. Особенно, по словам Фёдоровой, выделяется агропромышленный комплекс Орловской области.

"Почти в 2,5 раза вырос объём производства сельскохозяйственной продукции. И вообще Орловское сельское хозяйство работает очень эффективно, по-моему, в 3,5 раза больше производит, чем в среднем по России", — подчеркнула Фёдорова.

Эксперт отметила, что в регионе идёт процесс масштабного благоустройства, удалось привести в порядок до тысячи дворовых территорий, многие общественные пространства, идёт ремонт дорог и т.д. Всего этого Орловской области, по её словам, ранее сильно не хватало.

Кроме того, добавила собеседница Лайфа, на Орловщине хорошо налажена работа по помощи семьям участников СВО, бойцам постоянно отправляют гуманитарные грузы. Также в регионе есть инициативный проект — семейный МФЦ.

"В общем, по важным направлениям Андрей Клычков справляется нормально", — подчеркнула Фёдорова.

Эксперт ЭИСИ признала, что в регионе есть и недоделанные дела, например, демографическая ситуация, заслуживающая самого пристального внимания, и большой медицинский недострой, с которым дело обстоит не так просто. Однако, уверена политолог, Клычков со всем справится.

"У Клычкова есть и несомненные достижения, есть серьёзный фронт работ на будущее. Пожелаем этому губернатору удачи", — заключила эксперт.