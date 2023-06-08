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8 июня, 18:27

Власти Египта запретили купаться на побережье, где акула растерзала россиянина

Власти Египта на два дня запретили купание на части побережья Красного моря, где в результате нападения акулы погиб россиянин. Распоряжение принял министр окружающей среды Ясмин Фуад.

"Принять меры по запрещению купания и занятия водными видами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома в течение двух дней начиная с утра пятницы", — сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Ранее Лайф сообщал, что акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта в Египте. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила ногу 23-летнему россиянину Владимиру Попову, а потом и унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там опасно — кровь может привлечь новых хищниц.

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LIFE

Ирина Фальке
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