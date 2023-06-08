Власти Египта запретили купаться на побережье, где акула растерзала россиянина

"Принять меры по запрещению купания и занятия водными видами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома в течение двух дней начиная с утра пятницы", — сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее Лайф сообщал, что акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта в Египте. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила ногу 23-летнему россиянину Владимиру Попову, а потом и унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там опасно — кровь может привлечь новых хищниц.