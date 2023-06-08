Агент потребовал отстранить футболиста "Спартака" на полгода, дело рассмотрит суд

Бывший агент полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова Александр Маньяков обратился в суд с требованием дисквалифицировать футболиста на полгода из-за того, что спортсмен не выплатил ему компенсацию за досрочное расторжение соглашения. Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы игрока, рассказал, что сейчас дело находится на рассмотрении в Кассационном суде.

"Жалоба на определение Мособлсуда была подана стороной игрока на этой неделе. Будем надеяться, что дело будет рассмотрено в самое ближайшее время", — пояснил Давидянц в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".