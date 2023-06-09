Назван топ-10 опаснейших домашних растений, которые лучше не держать в квартире

Многие растения действительно полезно держать дома — они создают уют и насыщают квартиру кислородом, однако есть представители флоры, которые таят в себе огромную опасность. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Так, в десятку самых опасных комнатных растений входят аглаонема, азалия, амариллис, гортензия, диффенбахия, молочай, плющ, пахиподиум, филодендрон, цикламен. При неправильном взаимодействии они приводят к серьёзным последствиям, в том числе интоксикации. Без помощи врачей в таком случае точно не обойтись.

Так, сок аглаонемы может вызывать у человека отёк и болезненность в области слизистой рта и горла, конъюнктивит и изменения роговицы, а листья азалии могут привести даже к судорогам и коме. Луковицы амариллиса белладонны, или амариллиса красавицы, напоминают репчатый лук, однако от настоящего овоща точно не будет тремора конечностей и паралича.

Красивейшая гортензия содержит колхицин и ядовитые алкалоиды, грозящие раздражением кожи, выпадением волос, нарушением свёртываемости крови и поражением почек. А в соке стеблей диффенбахии содержатся острые кристаллы оксалата кальция, вызывающие сильное жжение во рту и горле, ожог ЖКТ, паралич голосовых связок и волдыри на коже. Млечный сок молочая также ядовит и грозит ожогами, краснотой и другими неприятными симптомами.

Богатый сапонином плющ вызывает аллергическую реакцию на коже (если появились волдыри — срочно к врачу). Пахиподиум воздействует на сердце, возможны рвота и диарея, а в более тяжёлых случаях — судороги и остановка дыхания. Филодендрон не опасен для кожи, но при попадании в рот вызывает раздражение слизистой, что может закончиться катастрофой. А содержащиеся в цикламене (альпийская фиалка) токсичные вещества могут вызывать тошноту, головную боль и диарею.