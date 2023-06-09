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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 11:16
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В ГД ответили украинскому министру, поставившему условия для переговоров

Депутат Журавлёв предложил пойти до Днепра после слов Резникова о переговорах

Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © ТАСС / dpa / Boris Roessler

Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © ТАСС / dpa / Boris Roessler

Депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв считает, что цели спецоперации нужно скорректировать на основании существующих реалий. Он полагает, что следует освободить всех, кто на Украине этого хочет, и создать зону безопасности вокруг российских границ даже вопреки желанию тех, кто там находится. Об этом парламентарий заявил в беседе с Лайфом, комментируя слова украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что Киев готов к переговорам, если Москва изменит цели СВО.

"Этот пояс [безопасности] может быть максимально широким и увеличиваться, когда ВСУ получают всё более дальнобойные ракеты. И получается, что если та же британская Storm Shadow бьёт на 500 километров, то и отодвинуть ВСУ следует как минимум до Днепра", пояснил Журавлёв.

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При этом депутат подчеркнул, что "на переговоры с укронацистами нельзя идти ни в коем случае", ведь перед глазами опыт Минских соглашений, которые они использовали, чтобы перегруппироваться и нарастить мускулы.

"Только безоговорочная капитуляция и трибунал, который по заслугам оценит преступления всей киевской клики, в том числе и этого самого Резникова, по которому давно уже виселица плачет. Если всё-таки случатся переговоры, то через пять лет мы получим полномасштабную войну с НАТО с применением тактических и стратегических ядерных боеприпасов", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не блокировала переговоры по Украине. По её словам, возобновление диалога, прерванного Киевом в прошлом году, зависит от готовности властей Незалежной и в первую очередь их западных кураторов к серьёзному обсуждению нынешних геополитических реалий.

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Ольга Годуненко
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