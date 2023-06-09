Депутат Государственной думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв считает, что цели спецоперации нужно скорректировать на основании существующих реалий. Он полагает, что следует освободить всех, кто на Украине этого хочет, и создать зону безопасности вокруг российских границ даже вопреки желанию тех, кто там находится. Об этом парламентарий заявил в беседе с Лайфом, комментируя слова украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что Киев готов к переговорам, если Москва изменит цели СВО.

"Этот пояс [безопасности] может быть максимально широким и увеличиваться, когда ВСУ получают всё более дальнобойные ракеты. И получается, что если та же британская Storm Shadow бьёт на 500 километров, то и отодвинуть ВСУ следует как минимум до Днепра", — пояснил Журавлёв.

При этом депутат подчеркнул, что "на переговоры с укронацистами нельзя идти ни в коем случае", ведь перед глазами опыт Минских соглашений, которые они использовали, чтобы перегруппироваться и нарастить мускулы.

"Только безоговорочная капитуляция и трибунал, который по заслугам оценит преступления всей киевской клики, в том числе и этого самого Резникова, по которому давно уже виселица плачет. Если всё-таки случатся переговоры, то через пять лет мы получим полномасштабную войну с НАТО с применением тактических и стратегических ядерных боеприпасов", — заключил собеседник Лайфа.