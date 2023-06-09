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9 июня, 11:37

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника, проводимые силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Новосёлка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики", — сказал он.

В Запорожской области ВС РФ также отразили две атаки украинских войск в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка.

Четыре украинские атаки отражены за сутки в Запорожской области и ДНР

Четыре украинские атаки отражены за сутки в Запорожской области и ДНР

Напомним, военные России заняли господствующие высоты в районе Времевского выступа, оттеснив подразделения ВСУ ещё в ноябре 2022 года. Это помешало наступлению украинских военных на Запорожском направлении.

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Александра Вишнякова
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