Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражены четыре атаки противника, проводимые силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Новосёлка, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики", — сказал он.