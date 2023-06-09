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9 июня, 13:41

Он же не монах: Психолог назвала Дзюбу нормальным мужчиной, который нуждается в самоудовлетворении

Психолог Маремпольская не увидела у Дзюбы никакой девиации после слитого видео

<p>Артём Дзюба. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fczenit/5432" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Зенит"</a></p>

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

В поведении футболиста московского "Локомотива" Артёма Дзюбы, новые интимные видео которого ранее появились в Сети, нет никакой девиации. Такое мнение выразила клинический психолог Татьяна Маремпольская.

"Он нормальный половозрелый мужчина, который нуждается в женском внимании и самоудовлетворении. Кто этим не занимается? Любой нормальный мужчина имеет коммуникации интимного характера с женщинами. Было бы намного хуже, если бы он читал морали про скромность и секс. Он же не монах", — приводит её слова Sport24.

Говоря о психологическом портрете, футболист скорее романтик и любитель женского внимания, отметила эксперт. По её мнению, Дзюба по большей части притягивает женщин с высокой долей интимных коммуникаций. А тот факт, что по Сети гуляет несколько видео, на которых спортсмен себя ублажает, похоже на обыкновенное преступление "по сливу личных данных".

Губерниева не возбудили новые интимные видео Дзюбы

Губерниева не возбудили новые интимные видео Дзюбы

Ранее Сексолог Александра Миллер также заступилась за футболиста и осудила его критиков, диагностировав у них недостаток интимной жизни.

Напомним, сегодня в Сеть были слиты видео с голым Артёмом Дзюбой, на которых отчётливо видно его достоинство. При этом футболист обращался к некоей женщине. Кстати, до этого подобный инцидент уже происходил несколько лет назад. В ноябре 2020 года Дзюба стал героем множества мемов и даже был отстранён от игры в сборной России из-за публикации в Сети его личного видео.

Николь Вербер
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