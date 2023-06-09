Он же не монах: Психолог назвала Дзюбу нормальным мужчиной, который нуждается в самоудовлетворении

В поведении футболиста московского "Локомотива" Артёма Дзюбы, новые интимные видео которого ранее появились в Сети, нет никакой девиации. Такое мнение выразила клинический психолог Татьяна Маремпольская.

"Он нормальный половозрелый мужчина, который нуждается в женском внимании и самоудовлетворении. Кто этим не занимается? Любой нормальный мужчина имеет коммуникации интимного характера с женщинами. Было бы намного хуже, если бы он читал морали про скромность и секс. Он же не монах", — приводит её слова Sport24.

Говоря о психологическом портрете, футболист скорее романтик и любитель женского внимания, отметила эксперт. По её мнению, Дзюба по большей части притягивает женщин с высокой долей интимных коммуникаций. А тот факт, что по Сети гуляет несколько видео, на которых спортсмен себя ублажает, похоже на обыкновенное преступление "по сливу личных данных".

Ранее Сексолог Александра Миллер также заступилась за футболиста и осудила его критиков, диагностировав у них недостаток интимной жизни.