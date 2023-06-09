Он же не монах: Психолог назвала Дзюбу нормальным мужчиной, который нуждается в самоудовлетворении
Психолог Маремпольская не увидела у Дзюбы никакой девиации после слитого видео
Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
В поведении футболиста московского "Локомотива" Артёма Дзюбы, новые интимные видео которого ранее появились в Сети, нет никакой девиации. Такое мнение выразила клинический психолог Татьяна Маремпольская.
"Он нормальный половозрелый мужчина, который нуждается в женском внимании и самоудовлетворении. Кто этим не занимается? Любой нормальный мужчина имеет коммуникации интимного характера с женщинами. Было бы намного хуже, если бы он читал морали про скромность и секс. Он же не монах", — приводит её слова Sport24.
Говоря о психологическом портрете, футболист скорее романтик и любитель женского внимания, отметила эксперт. По её мнению, Дзюба по большей части притягивает женщин с высокой долей интимных коммуникаций. А тот факт, что по Сети гуляет несколько видео, на которых спортсмен себя ублажает, похоже на обыкновенное преступление "по сливу личных данных".
Ранее Сексолог Александра Миллер также заступилась за футболиста и осудила его критиков, диагностировав у них недостаток интимной жизни.
Напомним, сегодня в Сеть были слиты видео с голым Артёмом Дзюбой, на которых отчётливо видно его достоинство. При этом футболист обращался к некоей женщине. Кстати, до этого подобный инцидент уже происходил несколько лет назад. В ноябре 2020 года Дзюба стал героем множества мемов и даже был отстранён от игры в сборной России из-за публикации в Сети его личного видео.