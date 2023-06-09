"Дух христианского милосердия": Венгрия подтвердила передачу РФ 11 украинских пленных при участии РПЦ
Вице-премьер Шемьен: Венгрия получила от РФ 11 украинских пленных из Закарпатья
Россия передала Венгрии 11 украинских пленных военнослужащих родом из Закарпатья, сообщил заместитель премьер-министра европейского государства Жолт Шемьен, координировавший их перевозку и занимающийся в правительстве вопросами отношений церкви и общества.
Напомним, ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту 11 украинских пленных закарпатского происхождения. Это было сделано с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по просьбе венгерской стороны.
"Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии", — сказал Шемьен в беседе с ATV.
Ожидается, что переданные Венгрии военнопленные теперь смогут вернуться на родину.
Ранее Лайф писал, как разгневанный венгерский мэр выгнал украинских беженцев после череды изнасилований. Ласло Дьюрича потребовал от них покинуть страну после сообщений о нападениях на местных девушек.
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