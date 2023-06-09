"Дух христианского милосердия": Венгрия подтвердила передачу РФ 11 украинских пленных при участии РПЦ

Россия передала Венгрии 11 украинских пленных военнослужащих родом из Закарпатья, сообщил заместитель премьер-министра европейского государства Жолт Шемьен, координировавший их перевозку и занимающийся в правительстве вопросами отношений церкви и общества.

Напомним, ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту 11 украинских пленных закарпатского происхождения. Это было сделано с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по просьбе венгерской стороны.

"Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии", — сказал Шемьен в беседе с ATV.

Ожидается, что переданные Венгрии военнопленные теперь смогут вернуться на родину.