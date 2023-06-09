Путин: Современных вооружений не хватает, но ОПК развивается и выполнит задачи
Российский оборонно-промышленный комплекс выполнит поставленные перед ним задачи, хоть современных вооружений сейчас и не хватает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что на данный момент идёт интенсивное наращивание производства.
"Да, у нас ещё современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны, развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены", — сказал президент журналистам.
Ранее Владимир Путин объяснил провал начатого ВСУ контрнаступления героизмом и мужеством участников СВО. По его словам, интенсивные бои продолжаются уже пять дней, однако ни на одном из участков фронта противник успеха не имеет. Глава государства отметил, что потери украинской армии при наступлении значительно превышают соотношение 3 к 1.
ТАСС / Фотохост-агентство РИА / POOL / Рамиль Ситдиков