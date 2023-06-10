Учёный прожил 100 дней в подводной капсуле отеля

Американский учёный и дайвер Джозеф Дитури установил рекорд, проведя 100 дней жизни под водой в специальной капсуле Jules размером 100 квадратных метров. 9 июня он вернулся на поверхность, пишет издание Click Orlando.

Рекорд был поставлен ещё 13 мая, на эту дату он пробыл под водой 74 дня. Предыдущее достижение принадлежало Джессике Фейн и Брюсу Кантреллу, которые прожили в этом же отеле 73 дня 2 часа и 34 минуты. Целью профессора Дитури было именно сто дней для изучения долгосрочных последствий повышенного давления на человеческий организм.

Jules — это единственный американский отель, находящийся под водой. Он расположен в местности Ки-Ларго в штате Флорида и находится на глубине около 6,7 метра ниже поверхности Атлантического океана. Атмосферное давление в капсуле почти на 70% превышает давление на поверхности.