"Спартак" обжаловал в РФС дисквалификацию Соболева на четыре матча

Московский "Спартак" подал апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего Александра Соболева по итогам дерби с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

Как пишет "Спорт-Экспресс", футболист уже пропустил матчи с "Пари НН" и "Крыльями Советов". Если дисквалификация останется в силе, Соболев не поможет красно-белым в первом и втором турах нового сезона.