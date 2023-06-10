"Спартак" обжаловал в РФС дисквалификацию Соболева на четыре матча
Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева в матче "Спартак" – ЦСКА. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев
Московский "Спартак" подал апелляцию на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего Александра Соболева по итогам дерби с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
Как пишет "Спорт-Экспресс", футболист уже пропустил матчи с "Пари НН" и "Крыльями Советов". Если дисквалификация останется в силе, Соболев не поможет красно-белым в первом и втором турах нового сезона.
Ранее игрок ЦСКА Виллиан Роша обвинил нападающего красно-белых Александра Соболева в постоянных провокациях во время дерби. За неприличный жест игрок "Спартака" был удалён и дисквалифицирован на четыре матча. Роша тоже получил красную карточку по ходу матча, однако позднее она была отменена.