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10 июня, 13:45

Россиянкам рассказали, как получить соблазнительную зону декольте

Косметолог Калашникова: Морщины в зоне декольте поможет исправить smas-лифтинг

С наступлением лета многие женщины начинают надевать одежду с декольте, однако бывает так, что эта зона оказывается покрыта пигментацией и маленькими морщинками. В беседе с Лайфом врач-косметолог клиники For Me Анита Калашникова рассказала, как исправить эту проблему.

По словам медика, летом можно воспользоваться многими аппаратными методиками, например игольчатым RF.

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"Он поможет нам простимулировать дерму, чтобы деликатная и тонкая кожа декольте уплотнилась, повысились тонус и эластичность, произошло обновление и ремоделирование кожи", отметила эксперт.

Аппарат представляет собой тончайшие позолоченные иглы, которые проникают на заданную глубину, проводят ток, разогревают ткани и запускают выработку нового коллагена и эластина. Данную процедуру можно сочетать с инъекционными препаратами вроде плазмы, радиесса и биоревитализантами.

Также специалист рекомендует прибегнуть к smas-лифтингу, который насытит мышцы кислородом, активирует процессы регенерации и выработку коллагена, улучшит микроциркуляцию лимфы и крови. Кроме того, Калашникова советует присмотреться к инъекционным методикам — курсу биоревитализации с аминокислотами, пептидами и гиалуроновой кислотой.

"Так как область декольте нежная, тонкая и чувствительная, то в этой области ставим акцент на стимуляторы коллагена. Можно сочетать аппаратные методики вместе с инъекционными", добавила собеседница Лайфа.

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Естественно, предупредила косметолог, зоной декольте лучше заниматься зимой, так как многие методики предполагают отсутствие солнечного излучения.

Ранее косметолог Наталия Гульянц рассказала, как справиться с последствиями фотостарения кожи. По её словам, особенно сильно этому подвержены лицо, шея, руки и декольте, а помочь могут биоревитализация, дермабразия, химический пилинг и ряд других процедур.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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