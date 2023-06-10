В Башкирии загорелся резервуар с нефтью, предварительно, пострадавших нет
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В Туймазинском районе Башкирии на нефтесборном пункте "Япрык" загорелся резервуар с нефтью. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Башкортостану в субботу днём.
"В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. На место прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы", — заявили в региональном МЧС РФ.
Причина возгорания устанавливается. Предположительно, пожар случился в связи с попаданием молнии в объект. По предварительным данным, пострадавших нет.
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