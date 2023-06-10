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10 июня, 14:24

В Башкирии загорелся резервуар с нефтью, предварительно, пострадавших нет

<p>Обложка © <a href="https://t.me/mchsrb01/4261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Обложка © МЧС Башкортостан

В Туймазинском районе Башкирии на нефтесборном пункте "Япрык" загорелся резервуар с нефтью. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Башкортостану в субботу днём.

  • Пожар на нефтесборном пункте "Япрык" в Башкирии. Фото © МЧС Башкортостан
    Пожар на нефтесборном пункте "Япрык" в Башкирии. Фото © МЧС Башкортостан
  • Пожарные прибыли к месту возгорания нефтяного резервуара в Башкирии. Фото © МЧС Башкортостан
    Пожарные прибыли к месту возгорания нефтяного резервуара в Башкирии. Фото © МЧС Башкортостан

Пожар на нефтесборном пункте "Япрык" в Башкирии. Фото © МЧС Башкортостан

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"В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. На место прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы", — заявили в региональном МЧС РФ.

Причина возгорания устанавливается. Предположительно, пожар случился в связи с попаданием молнии в объект. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Ирина Фальке
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