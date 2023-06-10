В Башкирии загорелся резервуар с нефтью, предварительно, пострадавших нет

В Туймазинском районе Башкирии на нефтесборном пункте "Япрык" загорелся резервуар с нефтью. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Башкортостану в субботу днём.





"В Туймазинском районе горит резервуар с нефтью. На место прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы", — заявили в региональном МЧС РФ.