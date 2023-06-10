Лжегадалка нашла у москвички "порчу" и развела её на 310 тысяч рублей

Жительница Москвы потратила более 300 тысяч рублей на снятие порчи, отдав деньги сомнительной гадалке. Об этом пишет SHOT.

Героиней популярной схемы развода стала 25-летняя девушка. В Сети она наткнулась на объявление некой Зары, которая обещала всего за 800 рублей предоставить полный расклад на жизнь и рекомендации. После оплаты и гадания выяснилось, что на москвичке "лежит порча, которую срочно нужно снимать".

Сначала Зара попросила перевести ей 31 тысячу. При этом она заверила, что вернёт всё до копейки после обряда, однако позже потребовала скинуть ещё 90 тысяч, а спустя день — ещё 220 тысяч, чтобы магия подействовала уж наверняка. Гадалка пообещала, что всё вернёт, но спустя время в очередной раз попросила денег — на сей раз 340 тысяч рублей. При этом Зара утверждала, что после такой суммы порча уж точно полностью сойдёт.

Почувствовав неладное, девушка ответила уверенное "нет" и получила встречный отказ — гадалка заявила, что не вернёт ей ранее переведённые 310 тысяч. Поняв, что никакой магии не произойдёт, девушка обратилась в полицию. Теперь в "магической" афере будут разбираться правоохранители.