Новую Каховку планируют вернуть к нормальной жизни в течение недели после отхода воды
Леонтьев: Жизнь в Новой Каховке вернётся к норме спустя неделю после отхода воды
Власти Новой Каховки планируют вернуть город к обычному ритму жизни через неделю после отхода воды. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.
Градоначальник сообщил, что восстановить город в такой короткий срок будет возможно благодаря мощнейшей поддержке, которую оказывают Правительство РФ, оперштаб, МЧС, Минобороны и волонтёры. Он добавил, что после восстановления нормальной жизнедеятельности потребуется решить ещё много проблем, так как затопление нанесло колоссальный ущерб.
Ранее Леонтьев подтвердил почти полный отход воды из Новой Каховки. Он уточнил, что к настоящему моменту осталось выкачать воду из подвалов зданий. От разрушения Каховской ГЭС погибло пять жителей города.
ТАСС / Алексей Коновалов