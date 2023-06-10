Новую Каховку планируют вернуть к нормальной жизни в течение недели после отхода воды

Власти Новой Каховки планируют вернуть город к обычному ритму жизни через неделю после отхода воды. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Градоначальник сообщил, что восстановить город в такой короткий срок будет возможно благодаря мощнейшей поддержке, которую оказывают Правительство РФ, оперштаб, МЧС, Минобороны и волонтёры. Он добавил, что после восстановления нормальной жизнедеятельности потребуется решить ещё много проблем, так как затопление нанесло колоссальный ущерб.