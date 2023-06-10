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10 июня, 19:20

Новую Каховку планируют вернуть к нормальной жизни в течение недели после отхода воды

Леонтьев: Жизнь в Новой Каховке вернётся к норме спустя неделю после отхода воды

Власти Новой Каховки планируют вернуть город к обычному ритму жизни через неделю после отхода воды. Об этом рассказал мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК.

Градоначальник сообщил, что восстановить город в такой короткий срок будет возможно благодаря мощнейшей поддержке, которую оказывают Правительство РФ, оперштаб, МЧС, Минобороны и волонтёры. Он добавил, что после восстановления нормальной жизнедеятельности потребуется решить ещё много проблем, так как затопление нанесло колоссальный ущерб.

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ВСУ сбросили взрывчатку на Новую Каховку во время эвакуации жителей

Ранее Леонтьев подтвердил почти полный отход воды из Новой Каховки. Он уточнил, что к настоящему моменту осталось выкачать воду из подвалов зданий. От разрушения Каховской ГЭС погибло пять жителей города.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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