Мэр Леонтьев заявил, что вода ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
Новая Каховка возвращается к жизни после разрушения местной ГЭС, вода почти вся ушла из города. Об этом сказал мэр Владимир Леонтьев в эфире РБК.
"Весь город по большому счёту освобождён от воды, откачиваем из подвалов", — подчеркнул градоначальник.
Он добавил, что экспертиза показала пригодность для использования и питья воды в Новой Каховке. Пробы местными лабораториями берутся ежедневно, сказал мэр.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов Херсонской области. Восемь человек погибло, эвакуировать удалось около шести тысяч человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Ущерб, причинённый инфраструктуре области, оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Для ликвидации последствий ЧП создадут комиссию, которую возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / Следственный комитет РФ