Мэр Леонтьев заявил, что вода ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Новая Каховка возвращается к жизни после разрушения местной ГЭС, вода почти вся ушла из города. Об этом сказал мэр Владимир Леонтьев в эфире РБК.

"Весь город по большому счёту освобождён от воды, откачиваем из подвалов", — подчеркнул градоначальник.