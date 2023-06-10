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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 17:09
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Мэр Леонтьев заявил, что вода ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Новая Каховка возвращается к жизни после разрушения местной ГЭС, вода почти вся ушла из города. Об этом сказал мэр Владимир Леонтьев в эфире РБК.

"Весь город по большому счёту освобождён от воды, откачиваем из подвалов", — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что экспертиза показала пригодность для использования и питья воды в Новой Каховке. Пробы местными лабораториями берутся ежедневно, сказал мэр.

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В "Единой России" рассказали, как помогают пострадавшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов Херсонской области. Восемь человек погибло, эвакуировать удалось около шести тысяч человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Ущерб, причинённый инфраструктуре области, оценивается в 11,5 миллиарда рублей. Для ликвидации последствий ЧП создадут комиссию, которую возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Татьяна Миссуми
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