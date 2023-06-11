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11 июня, 01:48

Эрдоган считает, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле прошёл успешно

Финал Лиги чемпионов по футболу в Стамбуле прошёл успешно и без проблем. Об этом заявил в "Твиттере" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я хотел бы поздравить команду "Манчестер Сити" с победой в финале Лиги чемпионов, одном из крупнейших мировых спортивных событий, которое было проведено в Стамбуле — зенице ока Турции и колыбели цивилизаций — на Олимпийском стадионе имени Ататюрка", — говорится в его сообщении.

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Также турецкий лидер поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении этого мероприятия.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Единственный мяч на 68-й минуте забил Родри. Лайф снял на видео радость фанатов "Сити" после гола.

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tccb.gov.tr

Лариса Сафронова
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