Трём дилерам отказали в новых Lada Vesta из-за накрученной цены

АвтоВАЗ проверит московские дилерские центры по факту необоснованного повышения цен на автомобили Lada Vesta нового поколения. Это следует из сообщения компании.

"После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трёх дилерских центров в Москве — "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", — отмечается в заявлении.

В АвтоВАЗе уточнили, что с 10 июня компаниям, которым принадлежат центры, приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta. Если нарушения подтвердятся, партнёры будут оштрафованы. В отношении них примут сокращение квот на поставку автомобилей или разрыв дилерского соглашения.

Представитель концерна подтвердил РБК, что проверка начата после публикации Autonews. АвтоВАЗ рекомендовал цены на новую версию Lada Vesta от 1,24 до 1,7 млн руб., но ряд дилеров предлагали эти автомобили по цене до 2,1 млн руб.