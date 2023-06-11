В Кургане пьяного водителя смогли остановить, только прострелив все колёса

В Кургане сотрудникам ДПС удалось остановить пьяного водителя, только применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа". Также опубликовано видео с моментом погони.

Погоня за пьяным водителем в Кургане. Видео © t.me / mediamvd

Преследование началось из-за того, что мужчина проигнорировал законное требование правоохранителей об остановке и попытался скрыться. Двигаясь по федеральной автодороге, он на большой скорости выезжал на встречную полосу и обочину. Это заставило сотрудников ДПС применить оружие. Они прострелили все четыре колеса и остановили автомобиль.

За рулём машины находился 41-летний местный житель, который ранее уже был лишён права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. Результаты освидетельствования показали, что водитель и в этот раз был пьян. Мужчину отстранили от управления автомобилем. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, на нарушителя составлен ряд административных протоколов по пяти статьям КоАП РФ. Автомобиль отправили на штрафстоянку.