ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве

В Москве произошло серьёзное ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась на Каширском шоссе (в районе станции метро "Домодедовская"). Об этом сообщает столичный Дептранс и публикует видео с моментом ДТП.

На этих кадрах видно, что одна из машин на скорости влетает в стоявшее на светофоре авто, после чего оно врезается в ещё одно транспортное средство. На месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших сейчас уточняется. Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр — по двум полосам.