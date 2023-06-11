ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве
В Москве произошло серьёзное ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась на Каширском шоссе (в районе станции метро "Домодедовская"). Об этом сообщает столичный Дептранс и публикует видео с моментом ДТП.
Момент ДТП с участием нескольких машин в Москве. Видео © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На этих кадрах видно, что одна из машин на скорости влетает в стоявшее на светофоре авто, после чего оно врезается в ещё одно транспортное средство. На месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших сейчас уточняется. Движение в область осуществляется по одной полосе, в центр — по двум полосам.
Ранее Лайф писал, что страшное ДТП с участием автомобиля BMW произошло в районе Ясенева на юго-западе Москвы. Предварительно установлено, что 19-летний москвич ехал по улице Айвазовского и в какой-то момент потерял управление. В результате водитель автомобиля BMW влетел в фонарный столб. Парень скончался на месте ЧП.
Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"