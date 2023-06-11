Пушков ответил Маску на вопрос о последствиях накачки Киева оружием

Действующие американские власти не могут понять последствий продолжающейся поддержки Украины и накачивания страны деньгами и оружием. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление миллиардера Илона Маска.

"Ответа у администрации [президента США Джо] Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несётся вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии", — написал он в своём телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что в этой ситуации далеко не все могут мыслить рационально. По его словам, Маск оказался одним из тех немногих, кто задаёт ключевой вопрос о последствиях решений, принятых Вашингтоном.