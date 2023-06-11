Пушков ответил Маску на вопрос о последствиях накачки Киева оружием
Пушков: Власти США не понимают последствий поставок оружия на Украину
Действующие американские власти не могут понять последствий продолжающейся поддержки Украины и накачивания страны деньгами и оружием. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление миллиардера Илона Маска.
"Ответа у администрации [президента США Джо] Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несётся вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии", — написал он в своём телеграм-канале.
Сенатор подчеркнул, что в этой ситуации далеко не все могут мыслить рационально. По его словам, Маск оказался одним из тех немногих, кто задаёт ключевой вопрос о последствиях решений, принятых Вашингтоном.
Напомним, ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2,1 миллиарда долларов, в который войдут системы ПВО Hawk, беспилотники Puma, снаряды и боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением. Многие стали активно обсуждать новость, особенно пользователи в соцсетях. В их числе был замечен и гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск, который задался вопросом о последствиях.
ТАСС / Сергей Бобылев