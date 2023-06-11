Вратарь "Краснодара" Сафонов остался в запасе на суперфинал Кубка России против ЦСКА

Клубы ЦСКА и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч суперфинала Кубка России. С первых минут в воротах армейцев появится Игорь Акинфеев. А вот основной вратарь "быков" Матвей Сафонов остался в запасе.

Стал известен полный список клубов, которые выступят в РПЛ сезона 2023/2024

Ранее знаменитый футболист и заслуженный тренер РФ Валерий Гладилин заявил, что ЦСКА имеет больше шансов в суперфинале Кубка России, чем "Краснодар". По его словам, всё дело в опыте.