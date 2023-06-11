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11 июня, 13:30

Вратарь "Краснодара" Сафонов остался в запасе на суперфинал Кубка России против ЦСКА

ЦСКА и "Краснодар" объявили стартовые составы на суперфинал Кубка России

Клубы ЦСКА и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч суперфинала Кубка России. С первых минут в воротах армейцев появится Игорь Акинфеев. А вот основной вратарь "быков" Матвей Сафонов остался в запасе.

Стартовый состав ЦСКА выглядит так: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хесус Медина, Саша Зделар, Константин Кучаев, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Фёдор Чалов.

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А вот стартовый состав "Краснодара": Станислав Агкацев (вратарь), Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Георгий Арутюнян, Сергей Петров, Кевин Ленини, Олакунле Олусегун, Эдуард Сперцян (капитан), Жуан Батчи, Алексей Ионов, Джон Кордоба.

Напомним, матч пройдёт 11 июня в московских "Лужниках", начало в 17:00.

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Ранее знаменитый футболист и заслуженный тренер РФ Валерий Гладилин заявил, что ЦСКА имеет больше шансов в суперфинале Кубка России, чем "Краснодар". По его словам, всё дело в опыте.

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t.me / pfccskamoscow

Иван Косицын
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