Сальдо разрешил использовать украинский язык в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо наряду с русским языком разрешил использовать в регионе украинский для общения и делопроизводства.





"Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык", — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно тексту указа, все три языка могут использоваться в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций области. Говоря на них, жители могут смело обращаться в официальные органы и получать ответ на том же языке.

"У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства в первую очередь является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества", — подчеркнул Сальдо.