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11 июня, 13:48

Сальдо разрешил использовать украинский язык в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо наряду с русским языком разрешил использовать в регионе украинский для общения и делопроизводства.

  • Указ о языках в официальных сферах общения в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Указ о языках в официальных сферах общения в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
  • Указ о языках в официальных сферах общения в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
    Указ о языках в официальных сферах общения в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Указ о языках в официальных сферах общения в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

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"Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык", — написал он в своём телеграм-канале.

Согласно тексту указа, все три языка могут использоваться в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций области. Говоря на них, жители могут смело обращаться в официальные органы и получать ответ на том же языке.

"У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства в первую очередь является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества", — подчеркнул Сальдо.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в конце года в России появится школьный учебник по украинскому языку для 5–9-х классов, разработкой которого занимались в том числе методисты из ДНР и ЛНР. При этом обязательное изучение национального языка Незалежной в новых регионах нашей страны с 1 сентября будет отменено. Как уточняла министр образования и науки Запорожской области, он будет изучаться только по желанию.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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