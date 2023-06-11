Сальдо разрешил использовать украинский язык в Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо наряду с русским языком разрешил использовать в регионе украинский для общения и делопроизводства.
"Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык", — написал он в своём телеграм-канале.
Согласно тексту указа, все три языка могут использоваться в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций области. Говоря на них, жители могут смело обращаться в официальные органы и получать ответ на том же языке.
"У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства в первую очередь является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества", — подчеркнул Сальдо.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в конце года в России появится школьный учебник по украинскому языку для 5–9-х классов, разработкой которого занимались в том числе методисты из ДНР и ЛНР. При этом обязательное изучение национального языка Незалежной в новых регионах нашей страны с 1 сентября будет отменено. Как уточняла министр образования и науки Запорожской области, он будет изучаться только по желанию.
ТАСС / Сергей Мальгавко