Назван лучший футболист сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имя лучшего игрока прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Родриго Эрнандес. Фото © Wikipedia / Rolandhino1

Благодаря Родри "Манчестер Сити" стал чемпионом в футбольном соревновании впервые в истории. В прошедшей игре он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".