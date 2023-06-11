Назван лучший футболист сезона Лиги чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри стал лучшим игроком сезона Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имя лучшего игрока прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Родриго Эрнандес. Фото © Wikipedia / Rolandhino1
Благодаря Родри "Манчестер Сити" стал чемпионом в футбольном соревновании впервые в истории. В прошедшей игре он забил победный гол в финале Лиги чемпионов против миланского "Интера".
Полузащитник принял участие в 12 матчах и забил два мяча. При этом точность его пасов составила 93,8%. Как пишет портал Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника оценивается в €80 (7118 рублей).
Напомним, "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Единственный мяч на 68-й минуте забил Родри. Лайф снял на видео радость фанатов "Сити" после гола.
twitter / УЕФА