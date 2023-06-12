Россиянам назвали оптимальный объём свободной памяти смартфона
Эксперт Муртазин: Смартфон будет работать эффективно, если свободно 20% памяти
Минимальный объём свободной памяти, необходимый для нормальной работы смартфона, составляет примерно пять-семь гигабайт. Об этом в интервью "Радио Sputnik" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Он отметил, что гаджет будет работать хуже, если его встроенная память перегружена разными файлами. Чтобы устройство не замедлялось, а пользователь имел возможность обновлять приложения, хранилище должно оставаться свободным на 20%. Это оптимальный вариант, подчеркнул эксперт.
"Есть простое правило: в памяти вашего устройства должно быть 20% свободного места. Тогда не будет проблем со скоростью работы и будет достаточно места, чтобы размещать свои файлы. Это требует периодической разборки содержимого телефона — копирования файлов на компьютер или жёсткий диск, удаления ненужной информации", — добавил специалист.
Очистку телефона надо делать хотя бы раз в год, идеально — раз в полгода, отметил аналитик. Также, по его словам, при покупке смартфона лучше сразу остановиться на девайсе с большим объёмом встроенной памяти. Кроме того, нужно учитывать и то, что значительная часть памяти любого телефона занята операционной системой.
Ранее в МЧС россиянам напомнили о том, что не стоит оставлять без присмотра подключённые к зарядке телефоны и портативные аккумуляторы (powerbank), так как это может привести к взрыву и пожару. Примерно 34% пожаров теперь происходят из-за электрооборудования и электрической сети, отметили в ведомстве.
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