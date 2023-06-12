В Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт в честь Дня России
В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Тысячи зрителей собрались на Красной площади, чтобы вместе отметить это событие и послушать выступления любимых исполнителей. Корреспондент Лайфа окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео из сердца Москвы.
В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Видео © LIFE
В числе тех, кто выступил перед зрителями, были Валерия, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс. В этот важный для россиян день на сцену также поднялись Полина Гагарина, Дима Билан и Леонид Агутин. Не пропустили это торжественное мероприятие и актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. А группа "Любэ" спела песню "Комбат" вместе с военными. В конце мероприятия россияне всей площадью исполнили гимн. Причём среди зрителей были не только молодые, но и пожилые: вся страна объединилась в праздновании Дня России.
"Это день, когда все объединяются, показывают, насколько наша страна многонациональна и насколько она дружна. Я хочу пожелать всем, чтобы мы ценили, любили и берегли нашу страну", — отметил председатель общественной молодёжной организации "Наследие" Виталий Шереметьев.
Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днём России. По его словам, этот праздник утверждает единство многонационального народа страны. Глава государства назвал основой России веру и людей, которые идут к победе.
LIFE / Роман Вдовиченко