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12 июня, 15:51

В Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт в честь Дня России

В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Тысячи зрителей собрались на Красной площади, чтобы вместе отметить это событие и послушать выступления любимых исполнителей. Корреспондент Лайфа окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео из сердца Москвы.

В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Видео © LIFE

В числе тех, кто выступил перед зрителями, были Валерия, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс. В этот важный для россиян день на сцену также поднялись Полина Гагарина, Дима Билан и Леонид Агутин. Не пропустили это торжественное мероприятие и актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. А группа "Любэ" спела песню "Комбат" вместе с военными. В конце мероприятия россияне всей площадью исполнили гимн. Причём среди зрителей были не только молодые, но и пожилые: вся страна объединилась в праздновании Дня России.

  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

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"Это день, когда все объединяются, показывают, насколько наша страна многонациональна и насколько она дружна. Я хочу пожелать всем, чтобы мы ценили, любили и берегли нашу страну", — отметил председатель общественной молодёжной организации "Наследие" Виталий Шереметьев.

  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
  • В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
    В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

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Движение "Экосистема" ко Дню России подвело промежуточные итоги "Марафона зелёных дел"

Движение "Экосистема" ко Дню России подвело промежуточные итоги "Марафона зелёных дел"

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днём России. По его словам, этот праздник утверждает единство многонационального народа страны. Глава государства назвал основой России веру и людей, которые идут к победе.

Обложка ©

LIFE / Роман Вдовиченко

Никита Осипов
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