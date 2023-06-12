В Москве на Красной площади прошёл праздничный концерт в честь Дня России

В Москве прошёл праздничный концерт в честь Дня России. Тысячи зрителей собрались на Красной площади, чтобы вместе отметить это событие и послушать выступления любимых исполнителей. Корреспондент Лайфа окунулся в непередаваемую атмосферу и прислал видео из сердца Москвы.

В числе тех, кто выступил перед зрителями, были Валерия, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс. В этот важный для россиян день на сцену также поднялись Полина Гагарина, Дима Билан и Леонид Агутин. Не пропустили это торжественное мероприятие и актёры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. А группа "Любэ" спела песню "Комбат" вместе с военными. В конце мероприятия россияне всей площадью исполнили гимн. Причём среди зрителей были не только молодые, но и пожилые: вся страна объединилась в праздновании Дня России.