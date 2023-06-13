Неву полностью закроют для гидроциклов на время проведения ПМЭФ

Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Северной столицы Александр Беглов. Напомним, что само мероприятие состоится 14–17 июня.

В период работы форума водные пространства Невы в границах Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов будет ограничено на период развода мостов — с 21:00 до 01:30 по Московскому времени. За соблюдением запретов проследят патрульные катера.