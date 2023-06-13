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13 июня, 08:48

Неву полностью закроют для гидроциклов на время проведения ПМЭФ

Губернатор Беглов: Акваторию Санкт-Петербурга в дни ПМЭФ взяли под особый контроль

<p>ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге 14–17 июня. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/sy9wK5lDeB8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash.com / Viridi Green </a></p>

ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге 14–17 июня. Фото © Unsplash.com / Viridi Green

Акваторию Санкт-Петербурга взяли под особый контроль в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Северной столицы Александр Беглов. Напомним, что само мероприятие состоится 14–17 июня.

В период работы форума водные пространства Невы в границах Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов будет ограничено на период развода мостов — с 21:00 до 01:30 по Московскому времени. За соблюдением запретов проследят патрульные катера.

"Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации", приводит слова Беглова "РИА Новости".

К началу ПМЭФ в Петербурге высадят сотни тысяч цветов

К началу ПМЭФ в Петербурге высадят сотни тысяч цветов

Лайф напоминает, что программа ПМЭФ состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.

Марина Калегина
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