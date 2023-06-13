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13 июня, 09:47

СМИ узнали имя нового владельца "Манчестер Юнайтед"

"Аль-Ватан": Катарский шейх Аль Тани станет новым владельцем "Манчестер Юнайтед"

Американское семейство Глейзер, владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", согласилось продать команду. Об этом сообщает газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источник.

Как утверждается, новым владельцем известного клуба станет катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани. Глейзеры согласились на сделку только с пятой попытки. Ожидается, что о новом владельце клуб объявит уже в ближайшее время. Другим претендентом на клуб был владелец Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф.

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Нынешними владельцами "Манчестер Юнайтед" являются братья Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов.

Напомним, американское семейство Глейзеров, владеющее футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", ещё в ноябре прошлого года начало говорить о возможной продаже команды.

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Unsplash

Иван Косицын
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