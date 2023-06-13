СМИ узнали имя нового владельца "Манчестер Юнайтед"

Американское семейство Глейзер, владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", согласилось продать команду. Об этом сообщает газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источник.

Как утверждается, новым владельцем известного клуба станет катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани. Глейзеры согласились на сделку только с пятой попытки. Ожидается, что о новом владельце клуб объявит уже в ближайшее время. Другим претендентом на клуб был владелец Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Нынешними владельцами "Манчестер Юнайтед" являются братья Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов.