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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 14:06
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Опубликовано видео со встречи Путина с ведущими военкорами страны

Журналист Павел Зарубин показал первое видео со встречи российского лидера Владимира Путина с ведущими военкорами страны, которую ранее сегодня анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча Путина с ведущими военкорами страны. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Встреча Путина с ведущими военкорами страны. Подробности последуют", подписал опубликованный ролик Зарубин.

На кадрах, в частности, можно заметить военкоров Первого канала, ВГТРК, "Комсомольской правды" — Ирину Кусенкову, Александра Сладкова и Александра Коца соответственно.

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В прошлый раз Путин беседовал с военкорами в июне 2022 года. Тогда встречу провели в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки. Позже Песков не исключал, что президент может ещё раз встретиться с корреспондентами, освещающими ход российской спецоперации.

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Кадр из видео Telegram / ЗАРУБИН

Наталья Исакова
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