Опубликовано видео со встречи Путина с ведущими военкорами страны

В прошлый раз Путин беседовал с военкорами в июне 2022 года. Тогда встречу провели в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки. Позже Песков не исключал, что президент может ещё раз встретиться с корреспондентами, освещающими ход российской спецоперации.