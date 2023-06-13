Опубликовано видео со встречи Путина с ведущими военкорами страны
Журналист Павел Зарубин показал первое видео со встречи российского лидера Владимира Путина с ведущими военкорами страны, которую ранее сегодня анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча Путина с ведущими военкорами страны. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Встреча Путина с ведущими военкорами страны. Подробности последуют", — подписал опубликованный ролик Зарубин.
На кадрах, в частности, можно заметить военкоров Первого канала, ВГТРК, "Комсомольской правды" — Ирину Кусенкову, Александра Сладкова и Александра Коца соответственно.
В прошлый раз Путин беседовал с военкорами в июне 2022 года. Тогда встречу провели в укороченном формате из-за смещения графика, причиной которому послужили DDoS-атаки. Позже Песков не исключал, что президент может ещё раз встретиться с корреспондентами, освещающими ход российской спецоперации.
Кадр из видео Telegram / ЗАРУБИН