Петербургский депутат поделился ожиданиями от ПМЭФ

Жители Санкт-Петербурга заинтересованы в том, чтобы все новые проекты, по которым были подписаны соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), воплощались в жизнь. Поэтому такое мероприятие не просто красивое событие в жизни города, эффект от него должен быть осязаемым. Об этом заявил председатель профильной комиссии регионального закса по инвестициям, координатор "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.

"Если пробки на дорогах на несколько дней в году обернутся хорошо отремонтированными улицами, благоустроенными набережными, новыми общественными пространствами, школами и детскими садами, дополнительными рабочими местами, уверен, каждый петербуржец будет чувствовать себя настоящим участником экономических процессов", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Панов подчеркнул, что перед каждым новым форумом надо публично сверять планы и результаты достигнутых соглашений. По его мнению, это стало бы лучшей рекламой инвестиций в отечественные отрасли.