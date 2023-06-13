Петербургский депутат поделился ожиданиями от ПМЭФ
Депутат Закса Петербурга Панов заявил, что эффект от ПМЭФ должен быть осязаемым
Председатель профильной комиссии Закса Санкт-Петербурга по инвестициям Дмитрий Панов. Обложка © Telegram / Действуем Па-новому
Жители Санкт-Петербурга заинтересованы в том, чтобы все новые проекты, по которым были подписаны соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), воплощались в жизнь. Поэтому такое мероприятие не просто красивое событие в жизни города, эффект от него должен быть осязаемым. Об этом заявил председатель профильной комиссии регионального закса по инвестициям, координатор "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.
"Если пробки на дорогах на несколько дней в году обернутся хорошо отремонтированными улицами, благоустроенными набережными, новыми общественными пространствами, школами и детскими садами, дополнительными рабочими местами, уверен, каждый петербуржец будет чувствовать себя настоящим участником экономических процессов", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
Панов подчеркнул, что перед каждым новым форумом надо публично сверять планы и результаты достигнутых соглашений. По его мнению, это стало бы лучшей рекламой инвестиций в отечественные отрасли.
"Когда страной-гостем был Катар, суверенный фонд этого государства по результатам форума приобрёл в Петербурге достаточно весомый пакет участия в Западном скоростном диаметре. Статус страны-гостя, на мой взгляд, должен сопровождаться не только масштабным освещением его инвестиционных возможностей для всех российских регионов и стран, но и закреплением и дальнейшей реализацией двухсторонних соглашений", — отметил Панов.
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.