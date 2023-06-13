Путин: Проведение спецоперации стало ответом РФ на пересечение красных линий
Проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение красных линий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: Проведение спецоперации стало ответом РФ на пересечение красных линий. Видео © LIFE
"Само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий?" — ответил глава государства на вопрос военкоров, с которыми он проводит встречу.
Также Путин подчеркнул, что ответом на пересечение красных линий стали и удары по всей энергосистеме Украины, а также фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки ВСУ под Киевом.
"Разве не ответ? Ответ. Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки, которые лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Мы избирательно будем продолжать отвечать", — добавил президент.
Напомним, 28 мая стало известно, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.