Проведение специальной военной операции стало ответом России на пересечение красных линий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Проведение спецоперации стало ответом РФ на пересечение красных линий. Видео © LIFE

"Само проведение специальной военной операции — это разве не ответ на преодоление этих линий?" — ответил глава государства на вопрос военкоров, с которыми он проводит встречу.

Также Путин подчеркнул, что ответом на пересечение красных линий стали и удары по всей энергосистеме Украины, а также фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки ВСУ под Киевом.

"Разве не ответ? Ответ. Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки, которые лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Мы избирательно будем продолжать отвечать", — добавил президент.