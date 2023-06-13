Гоблин Пучков призвал отрезать Украину от Чёрного моря

Задачей-минимум России в рамках спецоперации должно стать отрезание Украины от Чёрного моря, то есть взятие нашими военными Одессы и Николаева. Такое мнение высказал блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Вот ВСУ разнесли Каховскую ГЭС, устроили совершенно диких, планетарных масштабов экологическую катастрофу. Можно ли этих уродов оставить на правой стороне Днепра? Они оттуда будут дальше стрелять. Задача-минимум — отрезать это уродское образование от Чёрного моря. То есть Одесса, Николаев и до Приднестровья", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".