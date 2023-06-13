Гоблин Пучков призвал отрезать Украину от Чёрного моря
Задачей-минимум России в рамках спецоперации должно стать отрезание Украины от Чёрного моря, то есть взятие нашими военными Одессы и Николаева. Такое мнение высказал блогер Дмитрий Гоблин Пучков.
"Вот ВСУ разнесли Каховскую ГЭС, устроили совершенно диких, планетарных масштабов экологическую катастрофу. Можно ли этих уродов оставить на правой стороне Днепра? Они оттуда будут дальше стрелять. Задача-минимум — отрезать это уродское образование от Чёрного моря. То есть Одесса, Николаев и до Приднестровья", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
А дальше, по словам Пучкова, можно "душить всё, что останется наверху", и гнать украинцев до границ Польши, Румынии и Венгрии, ведь оттуда они уже не смогут стрелять по нам, поскольку будут находиться на территории страны НАТО. В противном случае это прямой путь к ядерному конфликту.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о том, что СВО выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ и вывела из тени наиболее способных военных. Вместе с тем глава государства выразил уверенность в том, что наша страна выполнит все задачи СВО.
ТАСС / Валентин Егоршин