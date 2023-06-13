"С чем пришла": Путин согласился со словами Собчака о выходе Украины из СССР
Путин: Украина должна была выходить из СССР "с чем пришла"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами процитировал фразу бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что Украина должна была выходить из состава Советского Союза "с чем пришла".
"Собчак ведь правильно в своё время говорил: "Если вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли". Часть русских территорий зачем-то отдали Украине", — отметил президент.
Вместе с тем Путин назвал источником проблемы "оборзевшие" попытки втянуть в НАТО исконно русские территории Украины с русскоговорящим населением.
Ранее Путин заявил о том, что СВО выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ и вывела из тени наиболее способных военных. Вместе с тем глава государства выразил уверенность в том, что наша страна выполнит все задачи СВО.