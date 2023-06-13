"С чем пришла": Путин согласился со словами Собчака о выходе Украины из СССР

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами процитировал фразу бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что Украина должна была выходить из состава Советского Союза "с чем пришла".

"Собчак ведь правильно в своё время говорил: "Если вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли". Часть русских территорий зачем-то отдали Украине", — отметил президент.