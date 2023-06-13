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13 июня, 16:38

"С чем пришла": Путин согласился со словами Собчака о выходе Украины из СССР

Путин: Украина должна была выходить из СССР "с чем пришла"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами процитировал фразу бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о том, что Украина должна была выходить из состава Советского Союза "с чем пришла".

"Собчак ведь правильно в своё время говорил: "Если вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли". Часть русских территорий зачем-то отдали Украине", — отметил президент.

Вместе с тем Путин назвал источником проблемы "оборзевшие" попытки втянуть в НАТО исконно русские территории Украины с русскоговорящим населением.

Путин: СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов

Путин: СВО помогла выявить неэффективных "паркетных" генералов

Ранее Путин заявил о том, что СВО выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ и вывела из тени наиболее способных военных. Вместе с тем глава государства выразил уверенность в том, что наша страна выполнит все задачи СВО.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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