Всемирный день рыболовства, день рождения банкомата, Елисей Гречкосей: Праздники и приметы 27 июня
Сегодня, 27 июня 2023 года, в России и других странах профессиональный праздник тех, благодаря кому в меню миллиардов людей есть морепродукты. Также сегодня мы чествуем смельчаков, которые решаются начать своё дело и добиваются в этом успеха.
27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Фото © Freepik / wayhomestudio
Всемирный день рыболовства
Сегодня, 27 июня, в России и других странах отмечается Всемирный день рыболовства. Вот несколько фактов об этом празднике:
- Международный официальный праздник.
- Отмечается ежегодно 27 июня, дата не переносится.
- Учреждён в 1984 году решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.
- Не является выходным, если выпадает на рабочий день.
- В этот день проходят посвящённые рыболовству акции и мероприятия.
Рыболовством люди занялись ещё до земледелия и скотоводства, это один из самых древних видов пользования богатствами природы. Но полноценное промышленное рыболовство появилось только в конце XIX века, когда флот стал переходить от парусных к паровым судам.
По данным ООН, ежегодно человечество вылавливает почти 200 миллионов тонн рыбы и большая её часть идёт в пищу. На рыбу приходится около трети белков животного происхождения, которые потребляют люди всей земли. Первое место по производству рыбы занимает Китай, он же и крупнейший экспортёр рыбы и рыбопродукции. Россия — на четвёртом месте по этому показателю. Нас кроме КНР опережают только Индонезия и США. В нашей стране в год вылавливается около пяти миллионов тонн рыбы и других обитателей рек, озёр, морей. В год, по подсчётам Росстата, в среднем россиянин съедает около 21 килограмма рыбы. Если среди ваших знакомых или близких есть работники рыболовства, обязательно поздравьте их сегодня!
День микро-, малых и средних предприятий
27 июня отмечается День микро-, малых и средних предприятий. Фото © Freepik
Во всём мире, в том числе в России, 27 июня отмечается такой праздник, как День микро-, малых и средних предприятий. Рассказываем о нём:
- Официальный международный праздник.
- Ежегодно отмечается 27 июня, дата не сдвигается.
- Учреждён Генассамблеей ООН в 2017 году.
- Выходным не является, если выпадает на рабочий день.
- В этот день проводятся акции и мероприятия, посвящённые развитию бизнеса.
Генассамблея ООН утвердила этот день, чтобы напомнить, насколько большой вклад малый и средний бизнес вносит в экономику всего мира. Несколько цифр помогут оценить масштаб: к категории микро-, малых и средних предприятий в мире относится около 90% всех компаний, в которых занято приблизительно 70% трудоспособного населения. Именно этот бизнес даёт 50% мирового ВВП. Если среди ваших знакомых есть бизнесмены, сегодня хороший повод, чтобы поздравить их и поблагодарить за смелость вести своё дело.
Всемирный день микробиома
27 июня отмечается Всемирный день микробиома. Фото © Freepik
Сегодня, 27 июня 2023 года, отмечается Всемирный день микробиома. Знают об этом празднике и в России. Вот что о нём известно:
- Международный неофициальный праздник.
- Отмечается ежегодно 27 июня, дата не смещается.
- Не выходной, если выпадает на рабочий день.
- Учреждён в 2019 году научно-исследовательским центром APC Microbiome Ireland.
- Цель — привлечь внимание к важности изучения микроорганизмов.
- В этот день проводятся научные конференции, онлайн-семинары.
Ещё пару веков назад люди не осознавали, что фактически живут в мире микроорганизмов: они везде, в том числе в нас самих. Часть веса человека приходится на бактерии, которые помогают нам жить, в том числе перерабатывают пищу в желудке. Также микроорганизмы есть в растениях, животных, почве, продуктах питания. В каждом из этих мест микроорганизмы живут вместе в сообществах, называемых микробиомами.
А морские микробы производят большую часть кислорода, которым мы дышим, и могут поглощать столько же углекислого газа, сколько все растения на суше. Несмотря на всё это, важность микробов для поддержания здоровых экосистем часто упускается из виду. Поэтому учёные и придумали Всемирный день микробиома, чтобы подчеркнуть: микробы важно изучать и понимать их роль в нашей жизни.
День рождения банкомата
27 июня отмечается день рождения банкомата. Фото © Агентство "Москва"
27 июня в России и за рубежом отмечают праздник, посвящённый важному для современного мира изобретению, — День рождения банкомата. Вот что это за событие:
- Международный неофициальный праздник.
- Приурочен ко дню начала работы первого банкомата в 1967 году.
- Основанием для выходного дня не является.
Открытие первого в мире банкомата в Лондоне в 1967 году. Фото © Itv.com / PA Archive
Первый банкомат по выдаче наличных денег был установлен 27 июня 1967 года на севере Лондона. А изобрёл его шотландец Джон Шепард-Баррон. На такую идею его натолкнул автомат по продаже шоколада. Надо отметить, тот банкомат был не совсем похож на современные. Он работал не по банковским картам, а по специальным чекам. То есть, чтобы получить деньги в этом первом банкомате, нужно было заранее получить в банке чек. Причём снять можно было только 10 фунтов, поскольку тогда технологии не позволяли узнать количество денег на счету клиента.
Видео о том, как устроен банкомат © YouTube / "Discovery Channel Россия"
Только в семидесятых годах появились банкоматы, способные принимать банковские карты, обладающие способностью отправлять и получать данные онлайн. В СССР первые банкоматы появились только в 1991 году. Теперь же в России их счёт идёт на десятки тысяч. Большое влияние на индустрию в последние десять лет оказывают развитие Интернета и мобильных технологий. Правда, теперь это играет не в пользу банкоматов: всё больше клиентов банков пользуются мобильными приложениями. Кто знает, может быть, уже вскоре эти бронированные автоматические хранилища денег уйдут в прошлое.
Именинники 27 июня
27 июня именины отмечает актёр, музыкант Николай Фоменко. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Никеричев
Сегодня, 27 июня 2023 года, именины у обладателей следующих замечательных имён:
- Александр
- Владимир
- Георгий
- Елисей
- Иосиф
- Мефодий
- Мстислав
- Николай
- Нифонт
- Павел
- Улита.
Редакция Лайфа поздравляет именинников с этим праздником, желает здоровья и удачи!
Приметы 27 июня
Елисей-гречкосей
Сегодня православные чтут память библейского пророка Елисея. Согласно писанию, по призыву Ильи-пророка сначала стал его помощником, а затем, после вознесения того, и самостоятельным, пророчествовал больше 65 лет при разных царях. С его именем связывается множество чудес, в том числе чудесный переход Иордана, исцеление больных, воскрешение сына гостеприимной жены-сонамитянки.
В народе, как водилось, по имени святого назвали день и прибавили к нему что-то своё. Так появился день Елисея-гречкосея. Дело в том, что в это время как раз сеяли гречиху. Считалось, что переедать на Елисея нельзя, иначе животу болеть долго. Девушкам не следовало расчёсывать в этот день волосы под страхом получить какую-нибудь болезнь. А ещё на Елисея нельзя было выпивать — считалось, что это может свести с ума.
Приметы на Елисея-гречкосея
Вечером в лесу теплее, чем на опушке, — к дождю.
Лягушки и жабы выбираются на сушу — тоже к дождю.
Много комаров — к хорошему урожаю ягод.
Коршуны в небе — быть хорошей погоде.