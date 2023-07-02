Всемирный день НЛО, Международный день собак, Зосима-пчельник: Какие праздники и приметы 2 июля Сегодня, 2 июля 2023 года, в России и других странах праздник тех, кто верит в зелёных человечков и летающие тарелки. А ещё сегодня два профессиональных праздника. Так, мы чествуем отважных покорителей рек и морей. 1 июля, 21:01 2 июля отмечается Всемирный день НЛО. Фото © Shutterstock

Всемирный день НЛО

Сегодня, 2 июля 2023 года, в России и за рубежом отмечается такой праздник, как Всемирный день НЛО, который также называют Днём уфолога. Вот что известно о нём: Праздник международный, неофициальный;

Выходным не является, если не выпадает на нерабочий;

Отмечается ежегодно 2 июля, дата не переносится;

Приурочен к дате Розуэльсского инцидента в США;

Цель дня — привлечь внимание к проблеме возможных визитов НЛО на Землю.

Дата для Всемирного дня НЛО выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день, 2 июля, в 1947 году разбился некий летательный аппарат недалеко от города Розуэлла в американском штате Нью-Мексико. Многие верят, что это был космический корабль пришельцев, причём с экипажем на борту. Это событие называют "Розуэлльским инцидентом".

С тех пор эта история обросла множеством сомнительных подробностей. В том числе утверждалось, что американские военные даже якобы препарировали тела пришельцев, а технологиями с их корабля мы сейчас будто бы и пользуемся, в том числе компьютерными чипами. Как бы то ни было, во всём мире немало убеждённых в том, что пришельцы с других планет следят за нами, а может быть, даже пытаются влиять на нашу историю. Веру в это подогревают нечастые случаи обнаружения НЛО. Например, недавно о таких сообщали власти США. Сегодня — праздник тех, кто верит в "зелёных человечков" и других представителей других цивилизаций. В этот день в Розуэлле проходит фестиваль, посвящённый НЛО. Туда съезжаются десятки тысяч человек, и это приносит местной казне большой доход.

День работников морского и речного флота

2 июля 2023 года отмечается День работников морского и речного флота. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

В воскресенье, 2 июля, в России также отмечается профессиональный праздник — День работников морского и речного флота. Рассказываем об этом событии: Отмечается ежегодно в первое воскресенье июля;

В 2023 году выпадает на 2 июля;

Был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года;

Широко отмечается на судах, а также в портовых городах России.

Несмотря на то, что праздник ещё советский, в России он также отмечается. Правда, виновники торжеств не всегда могут на них попасть, ведь, хоть День работников морского и речного флота выпадает на выходной, многие моряки не могут его отпраздновать из-за работы. Причина в том, что июль — горячая пора навигации, множество судов находятся в рейсе.

А работы у морского и речного флота в нашей стране предостаточно. Россия омывается одним замкнутым морем и 14 морями, принадлежащими трём океанам. Рек же — несчётное количество. Одна только река Лена протянулась на 4,4 тысячи километров. Иртыш — на 4,2 тысячи км, Обь — на 3,6 тысячи. Морской и речной транспорт — огромное сложное хозяйство и одна из ключевых отраслей экономики многих государств.

Сегодня в России профессиональный праздник отмечают моряки и речники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики, кораблестроители, судоремонтники и представители других профессий, от кого зависит работа морского и речного флота.

Международный день спортивного журналиста

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сегодня, 2 июля 2023 года, в России также отмечается профессиональный праздник — Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day). Предлагаем узнать о нём больше: Международный неофициальный праздник;

Отмечается ежегодно 2 июля, дата не переносится;

Учреждён в 1995 году;

Инициатор — Международная ассоциация спортивной прессы;

В этот день награждают отличившихся спортивных журналистов.

2 июля выбрано для Международного дня спортивного журналиста, поскольку в этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS). Сейчас, почти через сто лет, она объединяет около 150 национальных союзов журналистов из почти такого же количества стран.

В нашей стране всероссийские форумы спортивных журналистов начали проводить в 2012 году в преддверии Олимпиады. Там они могли обменяться опытом, узнать больше о новых технологиях и международных правилах. С 1990 года в России действует Федерация спортивных журналистов, которая объединяет профессионалов из разных регионов страны. Главные задачи федерации: развитие спортивной журналистики, пропаганда физической культуры и спорта, помощь ветеранам спортивной журналистики.

Международный день собак

2 июля отмечается Международный день собак. Фото © Freepik

Сегодня, 2 июля, также можно отметить Международный день собак, хотя о таком варианте этого праздника в России известно немного: Отмечается ежегодно 2 июля, дата не переносится;

Праздник международный, но неофициальный;

Традиций празднования не сложилось.

На самом деле люди настолько любят своих четвероногих друзей, что даже до сих пор не смогли договориться, в какой точно день можно отмечать их праздник. В результате в мире есть несколько Международных дней собак. Например, 2 июля, 30 октября, 26 августа. Последний вариант — американский, он же и самый распространённый.

Кто предложил отмечать Международный день собак (его ещё называют Днём благодарности собакам) 2 июля, теперь уже неясно. Утверждается, что активисты доходили до ООН с таким предложением, но там их идею не поддержали. Но собаки так давно с человеком, столько для него сделали, что и три праздника в году не будут лишними.

Кстати, собаки были первыми одомашнены человеком, и случилось это ещё в верхнем палеолите, то есть пару десятков тысяч лет назад. Интересно, что с научной точки зрения, собака была признана отдельным видом только в 1758 году. Правда, и сейчас некоторые учёные считают её лишь подвидом волка. Предлагаем оставить эти вопросы исследователям, а сегодня, если у вас есть четвероногий друг, устроить для него небольшой праздник в честь Международного дня собак.

День реки Лены

2 июля в Якутии отмечается День реки Лены. Фото © Wikipedia/Trevbus

Примечательно, что сегодня в России совпали два праздника — День работников речного и морского флота и День реки Лены. О первом из них мы уже рассказывали, а теперь о втором: Официальный праздник в Якутии;

Отмечается ежегодно 2 июля, дата не переносится;

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

Учреждён в 2013 году главой Якутии.

День реки Лены отмечают в Якутии, потому что для жизни республики она очень важна. Лена является главной транспортной артерией республики, которая связывает её районы с федеральной транспортной инфраструктурой. Именно по Лене производится основная часть северного завоза.

Как мы уже упоминали выше, Лена — самая длинная река России: вместе с дельтой она растянулась на 4,4 тысячи километров. Кроме Якутии, Лена проходит также по Иркутской области.

Ленские столбы. Фото © Wikipedia/LxAndrew

На якутском Лену уважительно называют Эбе Хотун — Госпожа Бабушка. Одна из её изюминок, гордость и бренд Якутии — Ленские столбы. Эти уникальные известняковые образования включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именинники 2 июля

2 июля именины у российской актрисы Марии Горбань. Фото © VK / gorban.masha

Сегодняшний день, 2 июля 2023 года, на именинников небогатый. Отмечают именины сегодня обладатели только трёх имён: Православное: Иван. Католические: Мария;

Урбан.

Приметы 2 июля

Зосима-пчельник

Сегодня, 2 июня 2023 года, в России по православному календарю отмечается день памяти Зосимы Аполлониадского. Он жил в городе Аполлони (Фракия) во время царствования Траяна (89–117), устроившего гонения христиан. Зосима, будучи воином, принял Крещение и ушёл со службы. За это его судили, подвергли пыткам, но он не отказался от веры. В итоге был обезглавлен и теперь почитается как мученик.

В народе же этот день получил название Зосима-пчельник. Связано это с тем, что к началу июля пчёлы начинают заливать соты и их лучше не тревожить. В этот день действовали несколько запретов. Например, нельзя было есть больше еды, чем нужно, — боялись, что это затем опустошит кошелёк. Также не следовало давать в долг или собирать долги, иначе быть проблемам с деньгами. А ещё, чтобы не разгневать Зосиму-пчельника, нельзя было продавать мёд или даже давать его кому-нибудь.

Приметы на Зосима-пчельника

Берега реки разбухли от влаги — быть дождю; Крот нагребает большие кучи земли — день будет ясным; Глухарь кормится под дождём — осадки затянутся.

Авторы Вадим Андреев