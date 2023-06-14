В России медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки

В России медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по фактам возможных врачебных ошибок. По данным газеты "Известия", с таким предложением выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Поводом для данной инициативы послужил резонансный случай в Сочи, где врачи забыли в теле онкологической больной скальпель. Пациентка обвинила медицинских работников в халатности и пожаловалась на них в Следственный комитет.

Такие громкие случаи, к сожалению, далеко не единичные, но доказать вину врачей пациенты так и не смогли. По мнению авторов инициативы, причиной тому служит врачебная солидарность, которая вынуждает экспертов давать необъективную оценку действиям медиков, помогающую им уйти от ответственности.

"Необходимо ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Это не должны быть действующие сотрудники медицинских учреждений, государственных или частных. Для оценки таких случаев нужны полностью независимые эксперты", — считает руководитель ОПИ Олег Павлов.

По его мнению, беспристрастные эксперты, например сотрудники медицинских вузов, помогут исключить пристрастность при вынесении заключения.