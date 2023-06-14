Регион

Уведомления отключены

14 июня, 07:25

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области

Сегодня около шести часов утра ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, атака велась со стороны села Плетеневка Харьковской области, всего было выпущено две мины калибра 120 миллиметров. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения

ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области, есть повреждения

Ранее ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино в Курской области. Повреждены кинотеатр, административные здания и жилые дома, пострадавших нет. Лайф показывал кадры разрушений.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров