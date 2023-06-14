Сегодня около шести часов утра ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, атака велась со стороны села Плетеневка Харьковской области, всего было выпущено две мины калибра 120 миллиметров. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.