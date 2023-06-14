ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области
Сегодня около шести часов утра ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Шебекино в Белгородской области, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, атака велась со стороны села Плетеневка Харьковской области, всего было выпущено две мины калибра 120 миллиметров. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино в Курской области. Повреждены кинотеатр, административные здания и жилые дома, пострадавших нет. Лайф показывал кадры разрушений.
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ТАСС / Александр Рюмин