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Опубликовано 14 июня 2023, 12:23

Песков раскрыл первую реакцию Кремля на вброс о ранении Делимханова

Песков оценил фейк о ранении Делимханова и призвал ждать правдивых данных

Советник Главы ЧР Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Советник Главы ЧР Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли слухи о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне спецоперации. Он призвал не верить украинским фейкам и ждать появления правдивых сведений.

"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточнённая информация о том, что произошло", — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля назвал очевидными цели распространяющих фейки украинских СМИ.

Володин заявил, что общался с депутатом Делимхановым
Володин заявил, что общался с депутатом Делимхановым

Ранее сегодня днём слухи о Делимханове прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже на эту тему высказался командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую Республику на встречу с Кадыровым.

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Андрей Бражников
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