Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли слухи о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне спецоперации. Он призвал не верить украинским фейкам и ждать появления правдивых сведений.

"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточнённая информация о том, что произошло", — сказал журналистам Песков.