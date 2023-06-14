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14 июня, 12:23

"Переживаем, как и все": Песков раскрыл первую реакцию Кремля на вброс о ранении Делимханова

Песков оценил фейк о ранении Делимханова и призвал ждать правдивых данных

<p>Советник Главы ЧР Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина</p>

Советник Главы ЧР Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли слухи о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне спецоперации. Он призвал не верить украинским фейкам и ждать появления правдивых сведений.

"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточнённая информация о том, что произошло", — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля назвал очевидными цели распространяющих фейки украинских СМИ.

"Жив и здоров": Володин заявил, что общался с депутатом Делимхановым

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Ранее сегодня днём слухи о Делимханове прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже на эту тему высказался командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую республику на встречу с Кадыровым.

Андрей Бражников
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