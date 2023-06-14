Песков раскрыл первую реакцию Кремля на вброс о ранении Делимханова
Песков оценил фейк о ранении Делимханова и призвал ждать правдивых данных
Советник Главы ЧР Адам Делимханов. Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большой тревогой восприняли слухи о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне спецоперации. Он призвал не верить украинским фейкам и ждать появления правдивых сведений.
"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточнённая информация о том, что произошло", — сказал журналистам Песков.
Представитель Кремля назвал очевидными цели распространяющих фейки украинских СМИ.
Ранее сегодня днём слухи о Делимханове прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Позже на эту тему высказался командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую Республику на встречу с Кадыровым.