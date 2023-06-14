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Опубликовано 14 июня 2023, 13:14
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Минюст объяснил отказ лишить барда-миллионера Слепакова статуса иноагента

Минюст объяснил отказ суда исключить Слепакова из числа иноагентов

Семён Слепаков. Фото © ТАСС / URA.Ru / Natache

Семён Слепаков. Фото © ТАСС / URA.Ru / Natache

Замоскворецкий суд Москвы оставил в силе решение Минюста о внесении актёра и музыканта Семёна Слепакова* в список иностранных агентов из-за финансирования из-за рубежа. Об этом ТАСС сообщили в самом министерстве, процитировав мотивировочное решение инстанции.

"Суд пришёл к выводу, что "Слепаков С. С. является физлицом, получившим поддержку от иностранного источника, и распространял предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, содержащие негативные мнения о СВО по демилитаризации и денацификации Украины, участвовал в создании указанных сообщений и материалов, а также осуществлял политическую деятельность в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", говорится в тексте.

Суд подчеркнул, что Минюст России вынес решение о признании шоумена иноагентом в пределах своих полномочий и в установленном законом порядке.

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Напомним, сбежавший из России юморист Семён Слепаков попал в реестр иноагентов 14 апреля. Минюст объяснил, что он получал поддержку от иностранных источников и критиковал спецоперацию на Украине. Артист обжаловал решение, однако 2 июня суд отклонил иск, не найдя оснований для снятия со Слепакова статуса иноагента.

* Признан иностранным агентом.

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Татьяна Миссуми
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