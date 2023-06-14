Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Вооружённые силы Украины действительно лишились части западной техники в результате наступления. По его словам, 15 июня министр обороны Незалежной Алексей Резников должен выступить с докладом по этой ситуации.
"Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. За общим столом я надеюсь получить более чёткое представление о ситуации на поле боя", — отметил Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном направлении противник не достиг поставленной задачи. Позже глава государства сообщил, что Вооружённые силы Украины уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники.
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