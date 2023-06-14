Генсек НАТО подтвердил потери западной техники ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Вооружённые силы Украины действительно лишились части западной техники в результате наступления. По его словам, 15 июня министр обороны Незалежной Алексей Резников должен выступить с докладом по этой ситуации.

"Мы получим доклад от Резникова и генералов, которые посетят заседание. За общим столом я надеюсь получить более чёткое представление о ситуации на поле боя", — отметил Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.