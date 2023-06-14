Кадыров: Депутат Делимханов жив-здоров и даже не ранен
Депутат Госдумы Адам Делимханов, о ранении которого ранее заявили украинские СМИ, жив и даже не пострадал. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Фото © Телеграм-канал Kadyrov_95
"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Он назвал сообщения украинских СМИ наглой ложью.
Напомним, днём 14 июня украинские издания заявили о ранении Делимханова. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что решил "подлить масла в огонь", чтобы создатели фейка поверили в свою правоту, и написал, что якобы сам не может связаться с Делимхановым. Позже слухи опроверг командир "Ахмата" Апти Алаудинов, заявив, что Делимханов сейчас не в зоне СВО, а отправился в Чеченскую Республику.
ТАСС / П/с главы и Правительства Чечни