Кадыров: Депутат Делимханов жив-здоров и даже не ранен

Депутат Госдумы Адам Делимханов, о ранении которого ранее заявили украинские СМИ, жив и даже не пострадал. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он назвал сообщения украинских СМИ наглой ложью.