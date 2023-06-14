Мизулина пожалуется в ФНС и РКН на Крида, Ивангая и ещё 47 блогеров из-за рекламы казино

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала список блогеров, на которых планирует написать жалобы в Роскомнадзор и ФНС России из-за их незаконной деятельности — рекламы онлайн-казино.

В перечне 49 блогеров, в числе которых Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай (Николай Лебедев), Александр Зубарев, Артур Нерчук, Versuta (Арен Зурабян), Mellstroy (Андрей Бурим), Icebergdoto (Богдан Василенко), Михалина Новаковская, Mistafaker (Иван Дёмкин), Luxury Girl (Полина Марченко), K4T4N4 (Никита Соколов), Indian0ch (Олег Горбенко), Barbiegirl (Татьяна Бендюг), Generalqw (Виктор Нигрини), Ивангай (Иван Рудской), Паша Лэп (Павел Клинин), Асхаб Тамаев, Silvername (Владислав Синотов), FRUKTOZKA (Ольга Попова) и другие. Как отметила Мизулина, в перечень включены 18 блогеров и стримеров, которые уже давно продолжают плевать на закон, а также 31 человек, для которых это в новинку. Некоторые из "старичков" перешли на альтернативные платформы, другие же пытаются скрыть свою деятельность.

"Лига безопасного интернета через неделю планирует направить обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента. Напомню, что ранее после направления обращений в ведомства ряд ресурсов стримеров был внесён в реестр запрещённых сайтов и заблокирован на территории России", — написала она в своём телеграм-канале.