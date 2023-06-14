Петер Сийярто и Карин Кнайсль приедут на ПМЭФ
Экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии примут участие в ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в программе мероприятия.
Глава венгерской дипломатии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего", которая стартует 15 июня в 15:00 мск.
Также согласно программе, на второй день Петербургского экономического форума на нескольких сессиях выступит бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В том числе она планирует посетить деловой завтрак.
Напомним, ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Мероприятие посетит множество гостей со всех стран мира, 16 числа перед ними выступит президент России Владимир Путин с большой речью. Программа форума состоит из пяти блоков.
ТАСС / Сергей Фадеичев