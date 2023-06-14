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14 июня, 19:07

Петер Сийярто и Карин Кнайсль приедут на ПМЭФ

Экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии примут участие в ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в программе мероприятия.

Глава венгерской дипломатии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего", которая стартует 15 июня в 15:00 мск.

Также согласно программе, на второй день Петербургского экономического форума на нескольких сессиях выступит бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. В том числе она планирует посетить деловой завтрак.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Напомним, ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Мероприятие посетит множество гостей со всех стран мира, 16 числа перед ними выступит президент России Владимир Путин с большой речью. Программа форума состоит из пяти блоков.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Фальке
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