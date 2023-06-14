Петер Сийярто и Карин Кнайсль приедут на ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в программе мероприятия.

Глава венгерской дипломатии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего", которая стартует 15 июня в 15:00 мск.