Гендиректор Swarovski Назард сообщил, что компания завершила уход из России
Австрийский концерн Swarovski полностью вышел с российского рынка. Об этом рассказал глава компании Алексис Назард.
"Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершён", — цитирует газета Kleine Zeitung заявление Назарда.
Напомним, в марте 2022 года Swarovski временно прекратила продажи на территории России, в том числе продажу своей продукции в интернет-магазинах.
А ранее стали известны подробности продажи активов Toyota в России. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, они перешли в собственность ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп.
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