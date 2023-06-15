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14 июня, 21:17

Гендиректор Swarovski Назард сообщил, что компания завершила уход из России

Австрийский концерн Swarovski полностью вышел с российского рынка. Об этом рассказал глава компании Алексис Назард.

"Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершён", цитирует газета Kleine Zeitung заявление Назарда.

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Подсчитана стоимость потерь ушедших из России зарубежных брендов

Напомним, в марте 2022 года Swarovski временно прекратила продажи на территории России, в том числе продажу своей продукции в интернет-магазинах.

А ранее стали известны подробности продажи активов Toyota в России. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, они перешли в собственность ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп.

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Юлия Коновалова
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