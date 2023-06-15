Гендиректор Swarovski Назард сообщил, что компания завершила уход из России

Австрийский концерн Swarovski полностью вышел с российского рынка. Об этом рассказал глава компании Алексис Назард.

"Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершён", — цитирует газета Kleine Zeitung заявление Назарда.

Напомним, в марте 2022 года Swarovski временно прекратила продажи на территории России, в том числе продажу своей продукции в интернет-магазинах.